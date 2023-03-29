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Для студентов МФТИ станет обязательным изучение китайского языка. Студсовет создал петицию против этого нововведения

12:54 • 29.03.2023

Теперь в МФТИ можно записаться только на изучение китайского и английского языков. Студенты выступили против таких изменений. 

Из учебной программы пропали французский, немецкий и испанский языки. Записаться на новый курс по этим языкам больше нельзя, но они все еще доступны тем, кто изучал их до изменения программы.

Сейчас студентам предлагают два часа английского и китайского языков. Из-за того что в учебных группах недобор, в вузе в «принудительном порядке» требуют записывать на обучение китайскому.

Пресс-служба МФТИ объяснила изменения тем, что «к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке восточного соседа». 

Студенты не смогли договориться с департаментом иностранных языков МФТИ, который ответственен за новую учебную программу, поэтому создали петицию против нововведений. 

Учащиеся писали в соцсетях о том, что «без бунта не обойтись». По их словам, на возражения студентов и преподавателей не реагируют, поэтому нужно «делать что-то реальное: пикеты, бойкоты, письма».
Источник: «Осторожно, Москва», «Ведомости», студсовет МФТИ

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