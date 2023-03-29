Для пенсионера, который написал два антивоенных поста «Вконтакте», запросили семь лет колонии

В Тимирязевском районном суде Москвы прокурор запросила семь лет колонии для 63-летнего пенсионера Михаила Симонова, которого обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «Медиазона».

В 2022 году пенсионер опубликовал во «Вконтакте» два поста: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!» и «Российские летчики бомбят детей».

На эти публикации в полицию пожаловались две женщины, которые «случайно» увидели их в соцсети. По данным SOTAvision, одна из них, Анна Гел, рассказала, что ей не нравится, когда люди публикуют что-либо против власти и государства. Другая свидетельница — Плотникова — рассказала, что ее разозлил «сплошной комок либерализма» в ленте «Вконтакте». Во время допроса в суде она расплакалась и сказала, что не верит в преступления российской армии в Украине.

Последние годы Михаил Симонов жил и работал в Беларуси, сообщает «Медиазона». Пенсионер приехал в Москву в марте прошлого года и был задержан. С тех пор он находится в СИЗО. Мужчина «плохо слышит и с трудом говорит», пишет SOTAvision.

В своем последнем слове он рассказал, что в марте прошлого года у него закончилась сложная двухмесячная вахта — он работает в вагоне-ресторане в поездах дальнего следования. «В то время я вел довольно замкнутый образ жизни, приходил в себя после тяжелой работы. Ну, как приходил в себя — выпивал немного тоже. Собеседником у меня был телефон, мне попалась новостная статья EuroNews — я уже говорил, что был знаком с EuroNews и ранее. И в каком-то состоянии порыва, безусловно, я повторил сказанное там», — сказал Симонов.

По его словам, порыв заключался в том, что «гибнут люди». «Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь — это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают», — отметил пенсионер.

Он добавил, что у него есть множественные проблемы со здоровьем, и что в следственный изолятор к нему приглашался невропатолог.

Источники: «Медиазона», SOTAvision (2)

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