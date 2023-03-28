«Все станет намного сложнее. Это займет очень, очень много времени». Песков предупредил чиновников, что скорого окончания войны ждать не стоит — The Guardian

The Guardian пишет, что Владимир Путин готовит Россию к «вечной войне» с Западом. Это происходит на фоне застопорившегося вторжения в Украину.

Журналисты выяснили, что перед Новым годом, в конце декабря 2022 года, «группа старых друзей», включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, собралась на ужин в квартире высокопоставленного чиновника. Представители российской политической и культурной элиты, говоря тосты, выразили надежду «на мир и возвращение к нормальной жизни».

«Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу, — сказал Дмитрий Песков. — Все станет намного сложнее. Это займет очень, очень много времени».

Гостям «было неприятно слушать его речь», пишет The Guardian со ссылкой на одного из присутвовавших на вечере. «Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами, и мы должны готовиться к долгому пути», — сказал собеседник журналистов.

Западные официальные лица с тревогой описывали, как слушали воинственную речь Путина в феврале, считая, что российский лидер удваивает ставку на свою войну и не оставляет места для отступления. Издание отмечает, что один из западных дипломатов в Москве говорит о подготовке Путиным российской общественности к «войне, которая никогда не закончится». По его словам, не ясно, сможет ли Путин смириться с поражением, потому что не похоже, что Путин «понимает, как проигрывать».

Источник: The Guardian

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