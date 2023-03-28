Суд в Петербурге запретил распространять цитату Сартра «Любой антикоммунист — сволочь»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга запретил цитировать в России фразу французского философа, нобелевского лауреата Жан-Поля Сартра «Каждый антикоммунист — сволочь».

Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании картинки запрещенной к распространению, потому что в ней есть признаки «унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды» (статья 20.3.1 КоАП).

Внимание к цитате было привлечено в сентябре 2020 года, когда на члена городского комитета Петербургского отделения КПРФ Алексея Филиппова был составлен административный протокол по иску районной прокуратуры. Причиной стал репост Филиппова от 2017 года во «Вконтакте» с фотографией Сартра и цитатой «Любой антикоммунист — сволочь…».

10 февраля 2022 года Приморский районный суд оштрафовал Алексея Филиппова за эту запись на 10 тысяч рублей. Филиппов вину не признал. «Это цитата нобелевского лауреата. За что мне здесь быть виновным? Это мы можем так далеко зайти. У нас цитаты есть разные и у марксистов, и у Ленина. Такие цитаты есть. Если мы за них людей будем сажать или штрафовать, то знаете... далеко можем зайти», – говорил он.

В 2020 году прокуратура обратилась в Центр «Э» с просьбой выявить тех, кто опубликовал в соцсетях эту цитату Сартра. Сотрудники МВД обнаружили 28 человек, разместивших ее в России, а еще 15 находились за границей.

Первоисточником цитаты, предположительно, является статья, написанная Сартром в 1961 году. В оригинале она звучит как «un anticommuniste est un chien», где слово «chien» переводится как «пес» или «паскуда». В суде над Филипповым рассматривали полную цитату Сартра в оригинале, а адвокат настаивала, что «сволочь» это синоним слова «паскуда», поэтому пост Филиппова — научное цитирование. В постановлении дела было написано, что авторство спорной фразы философу только «приписывается».

Источник: «Закс.ру», «Радио Свобода»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.