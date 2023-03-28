Компания, владеющая правами на образы муми-троллей, отказалась продлевать лицензии для России

Компания Moomin Characters, принадлежащая наследникам финской писательницы Туве Янссон, отказалась выдавать новые лицензии и продлевать соглашения на использование образов муми-троллей.

Об этом сообщает VPost со ссылкой на представителя компании в России. Сотрудник агентства Brand4rent, представлявшей интересы Moomin Characters в России, сообщил изданию о приостановлении оформления лицензий «в связи с происходящим в мире».

Также собеседник издания рассказал, что вместо муми-троллей в агентстве можно оформить лицензию на Чебурашку «Очень популярный сейчас вариант», — поделился он.

Московскому торговому центру «Афимолл» из-за прекращения действий лицензий пришлось отменить детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей». На праздник была запланирована выставка с полным собранием комиксов Туве Янссон, «мастерские Муми-троллей» и спектакль «Муми-тролль и волшебная шляпа».

Источник: VPost

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