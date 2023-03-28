Как минимум 39 человек погибли в пожаре, возникшем в мексиканском миграционном центре у границы с США

Вечером в понедельник 27 марта в Национальном иммиграционном институте в городе Сьюдад-Хуаресе вспыхнул пожар.

Associated Press передает, что возгорание произошло из-за протеста находившихся там людей, которые опасались депортации: они подожгли матрасы. По количеству жертв это один из самых смертоносных инцидентов в иммиграционном заведении в Мексике — во вторник об этом заявил президент страны.

Город Сьюдад-Хуаресе находится на границе с США, рядом с городом Эль-Пасо (штат Техас). Там расположен один из самых популярных пограничных пунктов для пересечения границы. По данным иммиграционного института, 39 человек погибли, еще 29 человек получили ранения. Также институт заявил, что на момент пожара в помещении находилось 68 мужчин из Центральной и Южной Америки. МИД Гватемалы сообщил, что 28 погибших — предположительно, гватемальцы.

В последние месяцы ситуация с миграцией в Мексике стала особенно напряженной. С одной стороны власти США оказывали давление на соседнюю страну, чтобы та ужесточила контроль за людьми, пытающимися пересечь границу. С другой, людей на границе стало больше из-за ожидания изменений иммиграционной политики США.

Источники: Associated Press, Reuters, «Настоящее время»

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