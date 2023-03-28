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К побегу сына губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии, вероятно, причастны российские спецслужбы

16:13 • 28.03.2023

Издание Corriere della Sera со ссылкой на следствие раскрыло детали побега Артема Усса: он сломал электронный браслет и сменил несколько машин по дороге к границе. Помощь в побеге ему, вероятно, оказали российские спецслужбы.

Домашний арест Артем Усс отбывал в квартире, которую сняла его жена Мария Ягодина в Базильо в провинции Милан. Оттуда в среду, 22 марта, около 14:00 Усс уехал на машине, которая ждала его у дома. На камеры наблюдения попал мужчина, который помогает Уссу сесть в машину.

Электронный браслет для контроля на домашнем аресте сработал с запозданием,  полиция прибыла в квартиру Усса приблизительно через час. Полиция предполагает, что сбежавший сменил несколько машин и добрался до швейцарской или словенской границы.

Для планирования побега Усс, вопреки запрету, использовал телефон. По нему он разговаривал в возможными сообщниками. Изучив звонки, следствие предположило, что Уссу помогли российские спецслужбы. 

Сына губернатора Красноярского края Артема Усса должны были экстрадировать в США. Он обвиняется в отмывании денег и обходе санкций. По версии обвинения, Усс через подставную компанию ввозили в Россию санкционные товары и технологии. По данным РБК, речь идет о ракетных системах, полупроводниках и процессорах, используемых в истребителях, а также радарах, спутниках и других военных комплексах.

Источник:  Corriere della Sera, РБК

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