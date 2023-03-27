В Израиле сотрудники компаний выступают против судебной реформы и не выходят на работу. Против нее высказался и президент. В итоге реформу временно приостановили

Массовые забастовки и протесты в Израиле привели к тому, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке принятия судебной реформы.

В ночь на 27 марта в Израиле прошли самые крупные за всю историю страны митинги — на улицы, по оценке организаторов, в разных городах вышли около 600 тысяч демонстрантов. Днем ранее премьер Израиля отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта — он выступал против реформы и призывал остановить ее.

Глава профсоюзного объединения «Гистадрут» Арнон Бар-Давид призвал работников поддержать протесты и объявить забастовку. Первыми 27 марта откликнулись сотрудники аэропорта «Бен-Гурион», чуть позже к забастовке присоединился McDonalds, заявив, что закрывает свои рестораны в Израиле из-за солидарности с протестующими.

Также к противникам реформы присоединился и президент Израиля Исаак Герцог. Он опубликовал запись в Твиттере с призывом к правительству остановить процесс принятия реформы «ради единства Израиля».

Протесты против судебной реформы в Израиле не утихают уже три месяца. Инициатором реформы выступают члены партии «Ликуд» во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Часть членов партии не поддержала реформу.

Суть реформы заключается в ограничении судебной власти. В Израиле контроль за действиями парламента осуществляет Верховный суд, который может отменять законы, если счел их неправомерными. Если поправки примут, то любое вето суда можно будет преодолеть парламентским большинством в 61 голос. В Израиле однопалатный парламент — правящая коалиция сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

В ходе реформы планировалось изменить и порядок формирования состава Верховного суда. Большинство мест в комиссии по отбору судей, согласно реформе, должны занимать члены правящей коалиции.

Источник: the Jerusalem Post, KAN, Русская служба Би-би-си, Times of Israel

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