The Insider установили личность человека, который бил вывезенных из Украины детей. Им оказался бывший сотрудник «Беркута» 

23 марта 17 вывезенных в Россию детей смогли вернуть в Херсонскую область. По словам 16-летнего Виталия, в лагере «Дружба» в Евпатории, где держали детей, их били железной палкой за слова в поддержку Украины. Личность человека, избивавшего детей, удалось установить.

Им оказался Валерий Астахов — бывший сотрудник «Беркута». Ранее он участвовал в событиях на Майдане со стороны силовиков, работавших на Виктора Януковича. Его данные есть в базе «Миротворец».

The Insider сообщает, что фотографии Астахова одному из украинских детей показала журналистка Татьяна Попова, он его опознал.

В 2014 году Астахов уже вывозил детей. Среди 38 человек, вывезенных автобусом из Славянска в Евпаторию, был 21 ребенок в возрасте от 2 месяцев до 12 лет.

В лагере «Дружба» в Евпатории, где держали недавно вывезенных детей, Астахов отводил их в подвал, показывал эту палку и угрожал. По словам Виталия, который дал интервью журналистке Татьяне Поповой, девочку из Херсона ударили железной палкой с такой силой, что у нее на спине остался синяк.

Помимо жестокого обращения дети, по их словам, столкнулись с отсутствием нормальных спальных мест и еды.

Источник: The Insider, «Миротворец», «Коммерсантъ»

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