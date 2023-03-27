Тетю Михаила Жлобицкого, который пять лет назад взорвал себя в здании ФСБ в Архангельске, оштрафовали на 300 тысяч рублей — из-за репоста стихов про племянника

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал Лилию Жлобицкую на 300 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Уголовное дело против женщины возбудили в декабре 2022 года. Тогда же у нее дома прошел обыск, ей назначили подписку о невыезде.

Поводом стало то, что Жлобицкая опубликовала на своей странице во Вконтакте ссылку на сайт stihi.ru, где было стихотворение о ее племяннике, взорвавшем себя в здании ФСБ в 2018 году.

В обвинительном заключении также упоминались репосты Жлобицкой из группы «Народная самооборона» с фотографиями племянника и текстами про взрыв в ФСБ. Эксперты пришли к выводу, что эти публикации признавали действия Михаила Жлобицкого «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Семнадцатилетний Михаил Жлобицкий взорвал бомбу в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Сам он погиб, три сотрудника ведомства пострадали. Его действия квалифицировали как теракт.

По следам этого взрыва в России было возбуждено около 50 уголовных дел об оправдании терроризма, подсчитали в «ОВД-Инфо».

Источник: «ОВД-Инфо»

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