Руководство ВШЭ потребовало удалить из библиотеки и с сайта вуза материалы, связанные с иностранными агентами и «пропагандирующие» ЛГБТК+ 

Как сообщает «Проект», в декабре 2022 года, после принятия нового закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», в ВШЭ сделали памятку для сотрудников, чтобы они знали, как поступать с «запрещенными» материалами.

Согласно специальной памятке, писать про ЛГБТ+ можно, если «нетрадиционные отношения» упоминаются в контексте «порицания к их осуществлению». В памятке уточняется, что, например, на студенческом стендапе могут быть «шутки про геев», но без «описания таких отношений и их пропаганды». В остальном сотрудники могут максимально широко трактовать «нетрадиционные отношения». К ним в том числе можно относить БДСМ и свингеров.

«Любой спорный контент», связанный с ЛГБТК+, по мнению авторов памятки, должен быть удален, а книги изъяты из библиотек. В качестве примера книги, в которой «понятна пропагандистская направленность», авторы приводят «Лето в пионерском галстуке».

Книги и материалы иноагентов тоже должны быть удалены. Более того, руководство ВШЭ просит не приглашать их на университетские мероприятия.

Источник: «Проект»

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