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Погиб Дмитрий Лисицкий. В 2015 году он получил звание Героя России за командование войсками в Донбассе

11:29 • 27.03.2023

О гибели Лисицкого сообщил военный блогер Егор Гузенко, который служил под руководством Лисицкого. 

Телеграм-каналы Baza и «Кровавая барыня» утверждают, что Лисицкий покончил с собой, использовав огнестрельное оружие в своей квартире в Ставрополе. Украинский журналист Юрий Бутусов говорит, что Лисицкого убили украинские военные. 

Лисицкий участвовал в боях в Дагестане в 1999 году, во Второй чеченской войне, а также в войне в Абхазии в 1993 году и в войне в Грузии в 2008 году.

В 2014 году он командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, прорывающиеся из «Иловайского котла», а в  январе 2015-го года Лисицкий был награждён званием Герой России.

Как утверждают сослуживцы Лисицкого, в последнее время он был в «подавленном состоянии» и говорил о самоубийстве, предположительно — из-за жалобы на его «неправомерные действия в отношении личного состава».

Источник: Егор Гузенко, Baza, «Кровавая барыня», «БУТУСОВ ПЛЮС» 

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