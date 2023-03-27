Отчисленному за антивоенную позицию студенту присудили компенсацию от вуза в миллион рублей

Жуковский районный суд Калужской области постановил, что Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов должен выплатить бывшему студенту Андрею Котенко миллион рублей. Об этом «Важным историям» рассказал его адвокат Артем Клыга.

Котенко учился на третьем курсе факультета журналистики на контрактной основе. Вуз должен вернуть ему деньги за обучение и общежитие, а также выплатить штраф за отказ досудебно урегулировать спор и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Бывший студент Андрей Котенко рассказал «Важным историям», что до войны в Украине он учился на «четверки» и «пятерки», администрация вуза часто благодарила его за активность и называла «примером» для остальных. После войны Котенко начал публиковать в инстаграме антивоенные посты — и тогда преподаватели вуза начали предъявлять ему претензии.

Например, по словам Котенко, замдекана заставляла его писать объяснительные, если он опаздывал на лекции более чем на пять минут. А однажды его вызвали в деканат, где заранее распечатали его антивоенные публикации в формате А4, и попросили прокомментировать каждую. После этого Котенко отстранили от работы на студенческом канале и запретили вести съемку в университете.

В итоге студенту поставили оценку «неудовлетворительно» на экзамене по истории отечественной журналистики. На осеннюю пересдачу пришла замдекана факультета, которая не слушала ответ Котенко на билет, и вместо этого рассказывала комиссии о его «нарушениях» и говорила, что он «неисправим».

19 сентября в СПбГУП вышел приказ об отчислении Котенко. Формальным поводом была неуспеваемость студента, однако его адвокат настаивает, что в решении администрации вуза был политический подтекст. «Он вел активный инстаграм, публиковал антивоенные посты, ему писали старосты, чтобы он прекратил это публиковать. Еще был момент, что надо было посещать патриотические мероприятия в вузе — он отказывался и ему обещали за это проблемы», — сказал адвокат студента Артем Клыга.

«Важные истории» отмечают, что из этого вуза отчислили еще несколько учащихся, которые участвовали в антивоенных протестах. Кроме того, в 2022 году из СПбГУП уволились два доктора философских наук. По данным издания, это произошло после того, как руководство университета запретило преподавателям высказываться против войны в Украине.

Источник: «Важные истории»

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