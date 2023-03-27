На правозащитницу Татьяну Котляр, которая помогает мигрантам в России, завели шестое уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев. В ее офисе прошел обыск

Силовики провели обыск в офисе калужского движения «За права человека», которое помогает россиянам и иностранцам, живущим в стране без прописки. На его главу Татьяну Котляр завели шестое по счету уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов (статья 322.3 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Полицейские, которые проводили в офисе следственные действия, сказали, что они пришли изъять «материалы, имеющие значение для уголовного дела». Что конкретно им было нужно, они не уточнили.

Котляр рассказала «ОВД-Инфо», что в итоге силовики забрали все журналы с записью посетителей офиса с 2009 года. «Старые имеют историческую ценность, а вот в новых — контакты людей, которые к нам обратились», — отметила правозащитница. Кроме того, в ходе обыска изъяли бланки постановки на миграционный учет, устаревшие несколько лет назад.

«Еще забрали почему-то два сертификата реального человека об экзамене по русскому языку. Их принесли в офис, чтобы, видимо, наши юристы подготовили документы», — сказала Татьяна Котляр.

Правозащитница много лет занимается помощью вынужденным переселенцам и мигрантам. Она объясняла, что безвозмездно регистрирует в своей квартире людей, по разным причинам оставшихся без прописки. Последний раз, весной 2022 года, по статье о фиктивной регистрации иностранцев ее оштрафовали на 340 тысяч рублей.



В 2019 году Верховный суд ликвидировал движение «За права человека», однако его калужское отделение решило продолжить работу.

Источник: «ОВД-Инфо»

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