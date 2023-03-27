«Какой концерт? Он запрещенный артист»: в Новосибирске, Барнауле и Кемерове отменили выступления Валерия Меладзе

В Новосибирске, Барнауле и Кемерове отменили концерты Валерия Меладзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей концертных организаций.

Его выступления должны были состояться 26 и 30 апреля в Новосибирске, однако представители компании «Городские зрелищные кассы Новосибирска» заявили журналистам, что их не будет.

Еще один концерт Меладзе был запланирован на 27 апреля в Кемерове. Организаторы сообщили, что он не состоится «ни в какие ближайшие даты».

Одно из выступлений также должно было пройти 29 апреля в «Титов-Арене» в Барнауле. «Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши», — сказали организаторы.

Ранее выступления Валерия Меладзе отменили в Москве, Иркутске, Красноярске и Ростове-на Дону. Сейчас на сайте музыканта есть информация только о турах за границей.

Валерий Меладзе был одним из первых деятелей культуры, который осудил военную агрессию России в Украине. Вскоре после этого он попал в неофициальный список «запрещенных музыкантов» в России и Беларуси.

В январе в соцсетях появилось видео с корпоратива в Дубае, на котором выступал музыкант. Там он шепотом ответил на лозунг «Слава Украине». После этого некоторые члены парламента предложили лишить Меладзе российского гражданства и объявить его «иноагентом».

Источник: РИА Новости

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