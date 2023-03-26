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Лингвисты не нашли «дискредитации» российской армии в видео с рассказом бойца «Азова» о применении против батальона фосфорных бомб. Обвиняемому журналисту смягчили меру пресечения

16:55 • 26.03.2023

Главному редактору газеты «Современная Калмыкия» Валерию Бадмаеву смягчили меру пресечения — запрет определенных действий заменили на подписку о невыезде. Об этом он рассказал изданию «Кавказ.Реалии». 

Бадмаева задержали в декабре 2022 года. Против него возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК) из-за репоста видео во Вконтакте. На ролике боец украинского батальона «Азов» рассказывает, как против защитников «Азовстали» в Мариуполе применялись фосфорные бомбы. 

В разговоре с «Кавказ.Реалиями» Бадмаев сообщил, что лингвисты так и не нашли в видеозаписи «дискредитации» армии: «На видео боец не говорит прямо о российской армии, не называет ее, используя местоимение "они". На вопрос следователя о том, содержатся ли на видео слова, дискредитирующие применение вооруженных сил России, экспертиза пришла к закономерному выводу, что конкретно российская армия на видео не названа». 

Элистинский городской суд изменил Бадмаеву меру пресечения на подписку о невыезде. 

В апреле 2022 года журналиста оштрафовали на 35 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российских войск (20.3.3 КоАП). 

Источник: «Кавказ.Реалии»  

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