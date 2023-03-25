«Темный выглядит лучше. Светлый, похоже, сбежит». В Лондоне суд признал нигерийского сенатора и его жену виновными в сговоре с целью торговли человеческими органами

Центральный уголовный суд Лондона вынес первый вердикт по закону о современном рабстве. Он признал виновными в сговоре с целью торговли человеческими органами нигерийского сенатора и его жену. Они привезли в Лондон молодого нигерийца, чтобы пересадить его почку своей дочери, сообщает BBC.

60-летний сенатор из Нигерии Айк Экверемаду и его 56-летняя жена Беатрис обратились к доктору Обинна Обета с просьбой найти донора почки для их 25-летней дочери Сони, которая училась в Великобритании. За это они пообещали заплатить посреднику две тысячи фунтов, а донору — шесть-семь тысяч фунтов.

После этого доктор Обета нашел в Лагосе 21-летнего торговца Даниэля (имя изменено), в начале 2022 года привез его в Лондон и поселил у себя. Сам донор позже рассказал полиции, что Обета обещал ему помочь с поиском работы в Великобритании и ничего не говорил о донорстве. О том, что у Даниэля собираются изъять почку, он узнал от британских медиков на стадии подготовки к операции.

«Я был шокирован. Он сказал мне, что я буду жить в его доме и он найдет работу для меня. Он попросил никому не рассказывать, что я отправляюсь в Великобританию», — рассказал в суде Даниэль.

Узнав о намерениях доктора Обеты, молодой человек испугался, что почку у него изымут насильно, поэтому он сбежал из квартиры нигерийского доктора и обратился в полицию.

Действующее британское законодательство позволяет быть донорами органов только членам семьи или людям, которые имеют близкие эмоциональные связи с реципиентом. Платить донорам органов закон запрещает.

Как установил суд, супруги Экверемаду выдавали 21-летнего донора за двоюродного брата своей дочери. Для этого они позвали Даниэля в ресторан, попросив его хорошо одеться. Там Экверемаду сделали несколько фотографий Даниэля вместе с Соней.

Однако в британской клинике им не поверили и отказались использовать его почку, посчитав, что молодой человек не имеет достаточно близких связей с их пациенткой, а также не сможет оплатить медицинские услуги, которые ему понадобятся после изъятия органа.

Виновными в сговоре признали только родителей Сони. Ее саму суд оправдал. В то же время обвинение настаивало на том, что девушка была в курсе намерений ее родителей купить для нее почку. Так, по словам прокурора, после того, как Даниэль сбежал, Айк Экверемаду послал дочери фотографии других потенциальных доноров. На это Соня ответила: «Темный выглядит лучше. Светлый, похоже, сбежит».

Источник: BBC

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