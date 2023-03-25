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Роскомнадзор предложил использовать оборудование провайдеров для борьбы с анонимностью в интернете

12:10 • 25.03.2023

Роскомнадзор предложил использовать оборудование, которое провайдеры установили в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства. 

Согласно предложению Роскомнадзора, провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам и сервисам, на которых пользователи могут получить виртуальный телефонный номер для последующей анонимной регистрации в соцсетях и мессенджерах.  

Подобные услуги, в частности, оказывает сервис Fragment Павла Дурова. На этой платформе можно купить виртуальный номер телефона за криптовалюту и анонимно зарегистрироваться по нему в телеграме. 

Как пишет «Коммерсантъ», в Роскомнадзоре считают, что доступность сайтов, которые позволяют регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность российского интернета.

Если это предложение ведомства одобрит правительство, то поправки вступят в силу с 1 марта 2024 года. С мая 2019 года мессенджеры, которые работают в России, должны идентифицировать пользователей по номеру телефона. 

Источник: «Коммерсантъ»

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