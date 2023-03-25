«Как правило это увечья, нанесенные тем, кто впрягается за киевский режим». Основатель ЧВК Вагнера похвастался хорошим поведением бывших заключенных, которые вышли на свободу, благодаря войне в Украине

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин назвал число заключенных, которые вышли на свободу, отвоевав полгода в рядах ЧВК в Украине, и рассказал, сколько из них вновь совершили преступления.

По словам Пригожина, успешно закончили полугодовой контракт с ЧВК и вышли на свободу, получив президентское помилование, более пяти тысяч человек. При этом новое преступление в течение первого месяца совершили, как утверждает основатель ЧВК Вагнера, лишь 0,31 процента.

«Это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО», — подчеркнул Пригожин. По его словам, жертвами тех освободившихся заключенных, кто все же совершил новое преступление, в основном становятся люди с антивоенными взглядами.

«В основном это увечья различной степени тяжести, [нанесенные] тем людям, которые впрягаются за киевский режим и выступают против задач, которые поставлены в рамках СВО», — сообщил Пригожин.

С начала войны в СМИ появлялись сообщения о преступлениях совершенных бывшими бойцами ЧВК Вагнера. По меньшей мере в двух случаях речь шла о нападении на полицейских. При этом в одном из них вернувшийся в Россию из Украины с оружием «вагнеровец» открыл огонь по полицейским из пулемета, потому что принял их «за укропов».

Источник: Пресс-служба Пригожина

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