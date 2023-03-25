«Будешь дальше сотрудничать с адвокатом по соглашению, сделаем все, чтобы дали максимальный срок». Сотрудники ФСБ заставили обвиняемого в поджоге на железной дороге отказаться от своего адвоката

Сотрудники ФСБ заставили подписать отказ от адвоката 19-летнего Артема Бегояна, которого обвиняют в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге в Чувашии. Об этом сообщает проект «Зона солидарности», который оказывает поддержку преследуемым за антивоенные действия.

Как следует из сообщения, Бегоян обратился к правозащитникам с просьбой найти ему адвоката, так как он был недоволен услугами адвоката по назначению. По этой просьбе в начале марта в дело вступил защитник Адель Хайдаршин, который направил следователю ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В ответ он получил отказ. Следователь сообщил ему, что Бегоян отказался от его услуг и подписал соответствующий документ 9 марта.

Тогда Хайдаршин отправился в СИЗО. Там Бегоян рассказал ему, что отказ его заставили подписать сотрудники ФСБ. По его словам, оперативники водили его на допросы в комнату без камер, где всячески угрожали ему.

«Моему подзащитному сказали: будешь дальше сотрудничать с адвокатом по соглашению, сделаем все, чтобы дали максимальный срок. Беседы с Бегояном проводят в отсутствии адвоката и даже не следователь, а оперативники. Заводят его в кабинет без камер и уже там проводят “беседу”. Говорили, что могут увезти якобы на следственные действия в лес, на место преступления, и что-нибудь с ним сделать. Если будешь с адвокатом этим работать дальше, то вывезем из СИЗО. Также угрожали усложнить жизнь в СИЗО», — рассказал Хайдаршин.

По его словам, силовики нарушают право Бегояна на защиту, и он намерен жаловаться в различные инстанции.

В декабре прошлого года Артема Бегояна задержали по подозрению в поджоге релейных и батарейных шкафов на железнодорожном перегоне Алатырь — Светотехника в Чувашии. Позже он рассказал, что сотрудники ФСБ после задержания угрожали ему пытками, пугали оружием и надевали на голову пакет. В январе суд арестовал Бегояна по обвинению в уничтожении чужого имущества.

Как пишет «Зона солидарности», Бегоян решился на поджог, так как он «отрицательно относится к российской агрессии в Украине и рассчитывал таким образом приостановить поставки боеприпасов, техники и живой силы в зону боевых действий».

Источник: «Зона солидарности»

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