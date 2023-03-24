Поддержать
Новости

В Челябинской области учитель поставил ученика на колени и пригрозил «обоссать»

20:13 • 24.03.2023

На учителя из города Копейск в Челябинской области завели уголовное дело после того, как он поставил шестиклассника на колени и угрожал «сейчас обоссать». 

Запись угроз учителя истории опубликовали родители одного из учеников. Педагогу не понравилось поведение ребенка на уроке, после чего его попросили задержаться в классе. Когда другие дети вышли, учитель начал кричать на ученика. На записи слышен звук шлепка и вопрос ребенка: «За что?» После того как мальчик извинился несколько раз, педагог сказал ему встать на колени и «смотреть в глаза». «Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая? Я тебя обоссу сейчас здесь, понял?», — сказал учитель. 

Вероятно, произошедшее педагог записывал. «Я включу на уроке, весь класс будет смотреть как ты ревел и на коленях стоял», — угрожал он. 

По словам директора школы, учитель был отстранен от работы через два дня после конфликта. Родители заявили, что и раньше обращались к директору из-за поведения педагога, но все бездействовали, потому что в школе нехватка кадров. 

На учителя было заведено уголовное дело, его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенном с жестоким обращением с ребенком (статья 156 УК). 

Источник: 74.RU 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»