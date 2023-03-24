В Челябинской области учитель поставил ученика на колени и пригрозил «обоссать»

На учителя из города Копейск в Челябинской области завели уголовное дело после того, как он поставил шестиклассника на колени и угрожал «сейчас обоссать».

Запись угроз учителя истории опубликовали родители одного из учеников. Педагогу не понравилось поведение ребенка на уроке, после чего его попросили задержаться в классе. Когда другие дети вышли, учитель начал кричать на ученика. На записи слышен звук шлепка и вопрос ребенка: «За что?» После того как мальчик извинился несколько раз, педагог сказал ему встать на колени и «смотреть в глаза». «Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая? Я тебя обоссу сейчас здесь, понял?», — сказал учитель.

Вероятно, произошедшее педагог записывал. «Я включу на уроке, весь класс будет смотреть как ты ревел и на коленях стоял», — угрожал он.

По словам директора школы, учитель был отстранен от работы через два дня после конфликта. Родители заявили, что и раньше обращались к директору из-за поведения педагога, но все бездействовали, потому что в школе нехватка кадров.

На учителя было заведено уголовное дело, его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенном с жестоким обращением с ребенком (статья 156 УК).

Источник: 74.RU

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.