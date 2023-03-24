Русская служба Би-би-си рассказала, как семья главкома сухопутных войск Олега Салюкова зарабатывает на организации патриотических праздников

Генерал Олег Салюков возглавил сухопутные войска в 2014 году. С тех пор он уже десятый раз подряд будет командовать главным военным парадом на Красной площади в Москве, пока его семья зарабатывает на организации патриотических и военных праздников.

Невестка Олега Салюкова Дина Салюковавладеет ивент-агентством HQ Agency. Эта компания, как выяснили корреспонденты Би-би-си, часто получает заказы от Минобороны и МГИМО. Например, в октябре прошлого года HQ Agency организовывало празднование Дня сухопутных войск в подмосковном парке «Патриот».

Также Дина Салюкова работает заместителем начальника управления по связям с общественностью ГБУ «Автомобильные дороги», для которого в том числе HQ Agency организовывают праздники.

В расследовании говорится, что на портале госзакупок размещен только один госконтракт, выигранный HQ Agency в 2018 году на сумму 435 тысяч рублей. Он связан с участием мэрии Москвы в международных выставках. Той же осенью «Единый информационно-расчетный центр» мэрии, который собирает оплату за ЖКХ, закупил без конкурса у агентства Салюковой как «единственного поставщика» 500 флэшек и 305 деревянных коробов на сумму около 900 тысяч рублей.

Корреспондент Би-би-си позвонил Салюковой и представился чиновником, который якобы хочет заказать проведение патриотического мероприятия у себя в области. Дина Салюкова рассказала, что мероприятия, связанные с армией, на сайте агентства не упомянуты, так как «патриотику не всегда хотят показывать». «Мы с Министерством обороны очень близки. Я бы даже сказала, слишком близки», – добавила Салюкова.

Празднование Дня сухопутных войск в парке «Патриот», по словам невестки Салюкова, команда агентства организовывает последние четыре года: «Вся команда организации изначально собрана из ивент-отделов парка “Патриот” и центра “Авангард”. Я была замруководителя центра “Авангард” — запускала его с нуля и проводила в течение 10 месяцев несчетное количество патриотических мероприятий с участием Шойгу и Путина».

Для подтверждения своих слов Салюкова прислала выписку из приказа министра обороны Сергея Шойгу «О награждении почетной грамотой Министерства обороны. За оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации» Салюковой Д.Г. от 19 июля 2021 года.

Источник: Русская служба Би-би-си

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