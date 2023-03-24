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Глава аннексированного Крыма создал ЧВК «Конвой». Она связана с Пригожиным

19:40 • 24.03.2023

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов создал новую военную кампанию, которой командует приближенный Евгения Пригожина.

Телеграм-канал с названием ЧВК «Конвой» появился в ноябре 2022 года. В нем публикуют призывы заключить контракт, фотографии и видео с передовой, в том числе и то, где Аксенов инспектирует позиции военных, а также тексты о величии России и «украинских сатанистах». 

«Важные Истории» поговорили с бывшим сотрудником нового ЧВК. По его словам, новая ЧВК «Конвой» — это БАРС, боевой армейский резерв страны, в составе которого было около 300 человек. Его члены заключают два контракта — один с «Конвоем», второй — с Министерством обороны, что позволяет иметь гарантированные выплаты в случае ранения или смерти. 

Анонимный собеседник «Важных историй» заявил, что его оклад составлял около 200 тысяч рублей в месяц. Через год службы военным обещают землю «в Крыму или Абхазии». 

В марте этого года спецкор телеканала ВГТРК осмотрела расположение ЧВК «Конвой», отметив что «такого укрепа» и экипировки «с иголочки» она еще «не видела». «Снабжение, питание, экипировка и вооружение — за счет внебюджетных средств, которые находит глава Крыма», — рассказала спецкор. 

В этом репортаже показали командира «Конвоя» с позывным Мазай. В нем «Важные Истории» узнали Константина Пикалова — приближенного Пригожина, курирующего ЧВК «Вагнер» в Африке. Связь Мазая с Пригожиным подтвердили в репортаже: по словам спецкора, Мазай «работал в Мадагаскаре и ЦАР» — зонах интересов ЧВК Вагнера. Также Мазай был в Югославии и Грузии, где боролся «с теми же противниками — наемниками НАТО».

Сегодня позиции «Конвоя» находятся в соседней с Крымом Херсонской области. Тренировочный полигон «Конвоя» находится в селе Перевальное под Крымом, согласно информации, опубликованной в одном из чатов добровольцев.

Источник: «Важные Истории» 

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