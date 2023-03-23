Поддержать
Новости

Жителям ЖК в Мариуполе, который посещал Путин, может грозить выселение

17:28 • 23.03.2023

Жильцы домов в мариупольском ЖК «Невский» столкнулись с угрозами и проблемами при оформлении квартир в собственность. Жалобы жильцов обнаружила  «Верстка» в закрытом чате ЖК. 

Для получения права собственности жильцы должны пройти проверку прокуратуры на «законность получения» квартир, которую ранее уже проводила местная комиссия. При наличии другого жилья в собственности людей могут выселить из ЖК, даже если они уже обжились и купили мебель, сообщают жители в чате. 

Одна из собеседниц «Верстки» рассказала, что людей уже выселяют не только из-за наличия другого жилья, но и ошибок комиссии при проверке жильцов.

Жители планируют подать коллективную жалобу на сайт президента. 

Источник: «Верстка» 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»