Жителям ЖК в Мариуполе, который посещал Путин, может грозить выселение

Жильцы домов в мариупольском ЖК «Невский» столкнулись с угрозами и проблемами при оформлении квартир в собственность. Жалобы жильцов обнаружила «Верстка» в закрытом чате ЖК.

Для получения права собственности жильцы должны пройти проверку прокуратуры на «законность получения» квартир, которую ранее уже проводила местная комиссия. При наличии другого жилья в собственности людей могут выселить из ЖК, даже если они уже обжились и купили мебель, сообщают жители в чате.

Одна из собеседниц «Верстки» рассказала, что людей уже выселяют не только из-за наличия другого жилья, но и ошибок комиссии при проверке жильцов.

Жители планируют подать коллективную жалобу на сайт президента.

Источник: «Верстка»

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