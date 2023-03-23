С соавтора мультсериала «Рик и Морти» сняли обвинения в домашнем насилии, из-за которых он потерял работу

Прокуратура округа Ориндж в Калифорнии сняла все обвинения с одного из создателей мультсериала «Рик и Морти», актера и аниматора Джастина Ройланда. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителя окружного прокурора Тодда Спитцера.

«Сегодня мы сняли все обвинения, поскольку у нас недостаточно улик, чтобы доказать их вне разумного сомнения», — заявил он.

После снятия обвинений сам Джастин Ройланд написал в своем твиттере, что «до сих пор глубоко потрясен ложью» о себе, и разочарован тем, как много людей осудили его, «не зная фактов».

По словам актера, все обвинения против него строились «на словах озлобленной бывшей». Говоря о своих дальнейших планах, Ройланд сообщил, что намерен «сосредоточиться на творческих проектах и восстановлении доброго имени».

Дело против Джастина Ройланда возбудили в мае 2020 года. Прокуратура обвиняла его в домашнем насилии с нанесением увечий и незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и/или обмана.

В 2023 году после того, как о существовании дела стало известно широкой публике, Ройланд потерял работу во всех проектах. Среди прочих с ним прекратили сотрудничество телеканал Adult Swim, выпускающий мультсериал «Рик и Морти», и стриминговый сервис Hulu («Обратная сторона Земли»). Кроме того, Ройланд был вынужден покинуть игровую студию Squanch Games, в которой он работал над комедийным шутером High on Life.

Источники: Deadline, Джастин Ройланд

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.