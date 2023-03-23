Пригожин может свернуть операции ЧВК «Вагнер» в Украине — Bloomberg

Высшее командование смогло «посеять сомнения» у Владимира Путина относительно «хваленой военной мощи» ЧВК Вагнера, утверждают анонимные источники издания, близкие к Кремлю и спецслужбам.

Ранее Пригожин сообщал, что его «отстранили» от вербовки заключенных для войны в Украине, после чего он столкнулся с нехваткой людских ресурсов и боеприпасов.

Теперь, по словам собеседников Bloomberg, вербовкой в колониях занялось Минобороны, а Пригожин «переключил внимание» на операции в Африке. Журналисты обратили внимание на недавно размещенную вакансию ЧВК «Вагнер», в которой соискателям предлагают контракт на шесть месяцев для поездки в Украину и на 9-14 месяцев — в Африку. Желающие служить в Африке будут отправлены в резерв.

«Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины», — прокомментировал новость Пригожин.

Источник: Bloomberg, The Bell, 7х7

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