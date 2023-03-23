«Понаписала какой-то херни. Найдем — посадим». Редакция иркутского издания «Люди Байкала» сообщила о давлении силовиков из-за публикаций жалоб мобилизованных

Сотрудники иркутского журнала «Люди Байкала» столкнулись с давлением со стороны полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Как говорится в сообщении, только за последние две недели к автору и главному редактору журнала Ольге Мутовиной домой дважды приходили полицейские. В редакции это связывают с большим количеством материалов о проблемах мобилизованных на фронте, которые в последнее время были опубликованы в издании.

«В феврале мы заметили, что под любым постом в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, появляются комментарии жен, матерей и сестер мобилизованных. Мы стали с ними переписываться. С нами на связи больше сорока человек», — написала сотрудница журнала Елена Трифонова.

По ее словам, сначала родственницы военных, а потом сами мобилизованные рассказывали, что их обещали отправить в тероборону самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но вместо этого сделали из них штурмовые бригады и бросают на штурм укрепленных украинских позиций с одними одними автоматами, без артподдержки. Мобилизованные также утверждали, что командиры из самопровозглашенной ДНР стреляют по военным, которые отказываются выполнять их приказы.

«Мобилизованные отправили нам три видеообращения к Путину, в которых просят о помощи. Еще одно видео записали их жены. Как только мы начали их публиковать и разговаривать с родственниками, к нам домой стали приходить полицейские. Большая часть редакции находится за границей. Но дома у нас в Иркутске. К Оле полицейские приходят домой, убеждаются, что дверь закрыта, потом идут по соседям», — пишет редакция «Люди Байкала».

По словам коллег Мутовиной, не найдя ее, полицейские опрашивают соседей и родственников журналистки. Свои визиты силовики объясняют так: «Понаписала какой-то херни. ФСБ интересуется. Найдем — посадим».

«Мы все понимаем. Задача власти — сделать так, чтобы ни один недовольный голос не прорвался. Особенно если это голос с фронта, ведь ему нельзя не верить», — говорится в сообщении «Людей Байкала».

Источник: «Люди Байкала»

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