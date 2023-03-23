Объявленный в розыск мэр приморского города Большой Камень отправился на войну в Украину

Мэр приморского города Рустям Абушаев, обвиняемый в двух преступлениях и объявленный в федеральный розыск, отправился добровольцем на войну. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

«Рустям Саитович последовав призыву полпреда, губернатора и зову сердца, убыл в зону СВО, служить по контракту», — заявил анонимный источник издания.

В этот же день прокуратура Приморского края оповестила, что глава Большого Камня Рустям Абушаев объявлен в федеральный розыск. Абушаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с земельными участками (часть 4 статьи 159 УК) и незаконном предпринимательстве (статья 289 УК РФ). По версии следствия оба преступления Саитович совершил в период с июня 2019 года по июль 2020, когда был главой Надеждинского муниципального района.

Обвиняемыми по делу также стали бывший первый замглавы Надеждинского района Александр Султанов и бывший специалист отдела градостроительства администрации района, вице-мэр Уссурийска Максим Стефаненко. Султанов и Стефаненко были арестованы, а точные сведения о местонахождении Абушаева у следствия отсутствовали.

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