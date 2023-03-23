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В ГУП «Московский городской центр дезинфекции» агитируют сотрудников идти на войну и вербовать своих знакомых

22:35 • 23.03.2023

О том, что руководство московских станций дезинфекции призывает сотрудников идти на войну сообщила «Медиазона» со ссылкой на анонимный источник, присутствующий на собрании предприятия. 

По его словам, руководители собрали сотрудников дезинфекционной станции и «читали лекцию про то, как выгодно идти добровольцем» на войну, сообщили о единоразовых выплатах по 200 тысяч рублей от организации и по 50 тысяч рублей от города каждый месяц. 

Работникам также сказали самостоятельно общаться с «посторонними людьми, друзьями, знакомыми — кем угодно» и приносить их контакты руководству. «Например, если приведешь человека без жилья в Москве, то ему до согласования выделят жилье в гостинице», — делится один из сотрудников. 

По его мнению, такие же собрания могли пройти и в других службах, подведомственных комплексу городского хозяйства Москвы.

Источник: «Медиазона»


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