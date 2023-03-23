«Если я скажу что-то иное, то последствия будут самые серьезные». «Медуза» поговорила с реаниматологом, который работал с Навальным во время его отравления. Вот что он рассказал

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан был одним из врачей, которые ставили диагноз Алексею Навальному сразу после отравления и решали, можно ли его отправить в Германию.

Полупан рассказал, что ему и другим прибывшим из Москвы специалистам запретили использовать привезенную с собой медицинскую форму, настояв, чтобы все, кто осматривал Навального, использовали одноразовые халаты и перчатки. По словам Полупана, у койки политика дежурила «специально выделенная женщина», которая следила за тем, чтобы все, кто контактирует с Навальным, надевали одноразовые средства защиты до контакта и снимали сразу после. «В тот момент я не сильно придал этому значения», — сказал Полупан.

Его задачей было не поставить диагноз, а лишь оценить транспортабельность Навального. «Я не особо задумывался о диагнозе, моей основной задачей было оценить транспортабельность и подготовить его к транспортировке. Но в целом клиническая картина была похожа на отравление ФОС [фосфорорганическими соединениями; к ним относится группа боевых отравляющих веществ “Новичок”]», — рассказал врач.

В какой-то момент политику стало хуже, но медикам удалось стабилизировать его состояние. «Примерно в то же время мне позвонило мое руководство и сказало, что на верхнем уровне принято решение о недопустимости транспортировки пациента — и чтобы я не смел его никуда везти. На мои возражения, что я его никуда и не собираюсь везти и его повезут немцы, а меня всего лишь просили оценить транспортабельность, мне было сказано: я должен сообщить родственникам, что он [Навальный] не транспортабелен — и что абсолютно все [участники консилиума] скажут то же самое. И что если я скажу что-то иное, то последствия будут самые серьезные. Что именно имелось в виду, не уточнялось», — рассказал Полупан.

По его словам, после этого он написал Юлии Навальной и рассказал, что ее муж транспортабелен, но в Москве принято решение не разрешать его перевозку в Берлин. Получив эту информацию, жена политика вышла с ней к прессе. Этот момент подробно отражен в документальном фильме «Навальный», недавно получившем «Оскар». Полупан говорит, что смотрел этот фильм. «Он достаточно правдиво снят, явных несостыковок не помню. Та часть, которой я сам был свидетелем, показана точно», — сказал врач.

Также Полупан рассказал, что перед приходом немецких медиков Навальному в глаза закапали атропин — препарат для расширения зрачка. Увидев расширенные зрачки политика, Полупан стал бить тревогу и говорить, что Навальному необходимо КТ, поскольку это симптом вклинения головного мозга.

Тогда ему объяснили, что дело в атропине, который закапали офтальмологи. «Мне это показалось странным, ведь никаких показаний к осмотру глазного дна не было — но, учитывая, что это была не самая странная вещь, я тогда не придал этому большого значения <...> Единственное объяснение, которое я этому нахожу, — это попытка имитировать вклинение головного мозга, чтоб его признали его нетранспортабельным», — сказал Полупан.

Полупан рассказал, что «особо страшно» ему не было, но он «ощущает некоторое присутствие ФСБ в своей жизни». «После приезда из Омска у меня начали ломать мессенджеры и соцсети, причем все это было сделано явно и криво. Самым смешным было то, что они сломали мой доступ в "Яндекс". С какого-то своего девайса зарегистрировались в моем аккаунте на «Яндекс.Такси» — но забыли разлогиниться. В итоге я видел их поездки, когда они уже себе вызывали такси — из дома до здания ФСБ или здания МВД», — сообщил также Полупан.

20 августа 2020 года Алексею Навальному, который летел из Томска в Москву, стало плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали в омскую клиническую больницу скорой помощи № 1 (БСМП). Собравшийся там консилиум местных и столичных врачей пытался поставить диагноз политику, а затем передал его в руки бригады немецких медиков, которые на специальном медицинском борте вывезли его в берлинскую клинику «Шарите». Позже специалисты этого учреждения сообщили, что Навальный был отравлен.

Источник: «Медуза»

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