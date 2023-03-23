Бывшего преподавателя из аннексированного Крыма, которого уже судили из-за песни «Байрактар», оштрафовали еще на 100 тысяч рублей за антивоенный пост 

В аннексированном Крыму суд оштрафовал бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова на 100 тысяч рублей по уголовному делу о повторной «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Поводом для уголовного преследования Белозерова стал антивоенный пост, опубликованный во «ВКонтакте» в октябре 2022 года с таким текстом: «Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбит украинские города и убивает украинских жителей».

О возбуждении уголовного дела против бывшего преподавателя стало известно в декабре 2022 года. С того момента Белозеров находится под домашним арестом.

В середине сентября 2022 года Белозерова арестовали на 13 суток, оштрафовали на 42 тысячи рублей и уволили из техникума. Поводом стал ролик, распространившийся в интернете. На нем преподаватель и несколько студентов смотрят видео, на фоне которого звучит украинская песня про беспилотник Bayraktar.

В конце ноября Белозерова арестовали еще на 14 суток. На этот раз из-за песни «Червона калина» во «ВКонтакте».Тогда Белозеров рассказывал «Холоду», что во время обыска силовики избили его, а также забрали технику и документы, без которых он не может найти новую работу.

Источник: «ОВД-Инфо»

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