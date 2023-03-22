В Петербурге опечатали несколько десятков баров — из-за уголовного дела о «плохом влиянии» на подростков

Следственный комитет Санкт-Петербурга опечатал около двадцати баров на самых «пьяных» улицах города — Думской и Ломоносова. Об этом сообщает «Фонтанка».

Среди прочих закрыты заведения Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi и Probirka. Издание сообщает, что бары опечатаны в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (статья 151 УК). При этом подозреваемых в деле пока нет.

На прошлой неделе полиция и ФСБ пришли сразу в два бара в Москве — Underdog и La Virgen Taqueria. Рейд был якобы связан со «спонсированием ВСУ». В заведении Underdog силовики заставляли раздеваться людей с татуировками и под угрозой удара электрошокером требовали подпевать песням группы Любэ. После их визита на двери бара появилась надпись «Z — за Россию!».

По итогам рейда задержали несколько десятков человек. Большинство впоследствии отпустили.

Источник: «Фонтанка»

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