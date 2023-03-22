Украинский суд заочно приговорил к лишению свободы два десятка российских депутатов, просивших Путина признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР

В Украине к 15 годам лишения свободы заочно приговорены 20 российских депутатов, просивших Путина признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Их признали виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Кроме лишения свободы, суд также постановил конфисковать имущество осужденных.

Среди них, в частности, члены комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов и Андрей Альшевских, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба, первый зампредседателя думского комитета по просвещению Алена Аршинова и депутат Денис Майданов.

Как уточняется в пресс-релизе Службы безопасности Украины, все они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «независимость» самопровозглашенных республик на востоке Украины. А позже проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и аннексированными украинскими регионами.

Источник: СБУ

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