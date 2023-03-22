Суд в Екатеринбурге отменил штраф за «дискредитацию» армии директору местного музея из-за «незначительности правонарушения»

Свердловский областной суд отменил штраф, который был назначен директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву по административному делу о «дискредитации» российской армии.

«Решение Ленинского районного суда о назначении штрафа в размере 30 тысяч рублей отменено. Производство по делу прекращено в связи с незначительностью правонарушения», — пишет «Коммерсантъ Урал», ссылаясь на пресс-службу областного суда.

В конце января 2023 года Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал директора Музея истории города Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Поводом стала антивоенная картинка, которую он выложил в фейсбуке в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

На суде, как сообщает портал It’s My City, Пушкарев свою вину отрицал, заявлял, что не пользуется своим аккаунтом, и предполагал, что его страницу взломали.

Директором екатеринбургского музея Пушкарева назначили в 15 декабря 2022 года. До этого он работал в издании Znak.cоm, где, в частности, написал несколько статей о ЧВК Вагнера.

19 декабря прошлого года пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить Пушкарева. Там отмечалось, что журналист якобы связан с «западными спецслужбами» и выступает против войны в Украине.

Источники: «Коммерсантъ Урал», It’s My City

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