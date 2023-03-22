С начала войны в Украине в суды поступило уже больше 500 дел против «отказников». Они бегут из воинских частей, отказываются выполнять приказы и нападают на командиров

С начала войны в Украине в российские суды поступило уже 536 дел против «отказников». По 247 из них уже вынесены приговоры. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на результаты собственного расследования.

По данным издания, «отказников» или, как их называют военные, «пятисотых» судят в основном по статьям о самовольном оставлении части, отказе исполнять приказ или нападении на командира.

Больше всего дел — по статье о самовольном оставлении части. По данным издания, в суды поступило по меньшей мере 471 такое дело. Нежелающие воевать солдаты просто бегут из частей и скрываются в домах своих родственников и друзей.

Тем, кто скрывается меньше месяца, часто дают условные сроки, для того чтобы осужденного можно было отправить обратно на фронт. Так, условные сроки были назначены в качестве наказания примерно трети обвиняемых по этим делам.

Тех, кто открыто отказывается отправляться воевать в Украину, обвиняют по статье о невыполнении приказа. Таких дел значительно меньше — по данным «Медиазоны», в суды поступило 25 таких дел. Обвиняемых по ним часто приговаривают к срокам в колониях-поселениях.

Меньше всего дел — по статье о нападении на командиров. В суды их поступило 21. Как пишет «Медиазона», как правило, они связаны не с нежеланием солдат воевать, а с бытовыми проблемами и пренебрежительным отношением командиров. Нередко нападения на офицеров случаются после употребления военнослужащими алкоголя.

Одним из самых резонансных дел по этой статье стало дело мобилизованного Александра Лешкова. Осенью прошлого года Лешков вступил в перепалку с подполковником Денисом Мазановым в подмосковном учебном центре «Патриот». Видео ссоры распространилось в сети. На нем Лешков, не стесняясь в выражениях, обвиняет командование в имитации боевой подготовки и проведении бессмысленных занятий по хождению строем. В какой-то момент Лешков выдыхает дым от сигареты в лицо офицеру, тот толкает его в грудь и немедленно получает ответный толчок, сопровождающийся угрозами нанесения увечий.

Уже через два дня Лешков был арестован, а в январе приговорен к пяти с половиной годам колонии. Позже это решение обжаловала прокуратура и суд второй инстанции ужесточил наказание, увеличив срок для мобилизованного до семи лет.

Суды над отказниками часто используются командованием для запугивания остальных военнослужащих. «Пятисотых» задерживают перед строем, показательно судят, а приговоры доводят до сведения сослуживцев.

В то же время от остальной части общества информация об уголовных делах и приговорах отказникам часто скрывается. Так, суды во многих российских регионах частично или полностью перестали публиковать информацию по таким делам, включая приговоры, ссылаясь на приказы Минобороны и ФСБ.

По тем же причинам Верховный суд перестал включать в свои ежегодные отчеты статистику о преступлениях против военной службы.При этом сами процессы по таким делам закрывают решением председателей судов, не допуская на них журналистов и слушателей.

Источник: «Медиазона»

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