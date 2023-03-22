Россия обстреляла Украину иранскими дронами и нанесла ракетный удар по жилому дому в Запорожье. Есть погибшие

В ночь на 22 марта российская армия нанесла по нескольким областям Украины удары дронами иранского производства «Шахед-136». Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Системы ПВО в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях сбили 16 дронов из 21.

В результате обстрела в городе Ржищев Киевской области погибли семь человек, включая водителя скорой помощи, приехавшей на вызов. Еще более 20-ти человек пострадали. В городе повреждены здания местных общежитий. Под завалами продолжаются поиски людей.

В Житомирской области российскими дронами был поврежден объект критической инфраструктуры, однако пострадавших нет, сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

Также российская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в Запорожье. В ВСУ заявили, что для этого Россия использовала реактивные системы залпового огня. В результате один человек погиб, еще 25 пострадали, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

Источники: Генштаб ВСУ, «Украинская правда» (2), Офис Генерального прокурора Украины, Анатолий Куртев

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