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Немецкий суд обязал мужчину, который носил футболку с буквой «Z», перечислить 1500 евро на помощь украинцам

15:58 • 22.03.2023

Немца русского происхождения, живущего недалеко от Висбадена, оштрафовали на полторы тысячи евро за то, что он носил на работе футболку с буквой «Z». Суд постановил, что он должен будет перечислить сумму штрафа организации «Германия помогает», сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Обвиняемый — 49-летний электрик из пригорода Висбадена. Он живет в Германии с 1992 года и у него есть немецкий паспорт. Информацию о войне он получал из российских СМИ, и поэтому считал, что в Украине к власти пришли нацисты, — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на речь мужчины в суде.

Футболку с буквой «Z» ему подарил русский друг. Тот носил ее на работе — несмотря на то, что начальник разместил на здании компании большой украинский флаг. Электрик не осознавал, что совершает преступление, и заявил, что он сожалеет не только о выборе такой одежды, но и о чтении российских СМИ. По его собственным словам, он убрал футболку с буквой «Z» в шкаф сразу после того, как работодатель сделал ему замечание, и что он даже не представлял, что дело дойдет до суда. 

Судья Карина Штайнхаузер обязала мужчину сделать пять взносов по 300 евро организации «Германия помогает», которая сейчас собирает деньги в том числе для пострадавших от войны в Украине. 

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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