Немецкий суд обязал мужчину, который носил футболку с буквой «Z», перечислить 1500 евро на помощь украинцам

Немца русского происхождения, живущего недалеко от Висбадена, оштрафовали на полторы тысячи евро за то, что он носил на работе футболку с буквой «Z». Суд постановил, что он должен будет перечислить сумму штрафа организации «Германия помогает», сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Обвиняемый — 49-летний электрик из пригорода Висбадена. Он живет в Германии с 1992 года и у него есть немецкий паспорт. Информацию о войне он получал из российских СМИ, и поэтому считал, что в Украине к власти пришли нацисты, — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на речь мужчины в суде.

Футболку с буквой «Z» ему подарил русский друг. Тот носил ее на работе — несмотря на то, что начальник разместил на здании компании большой украинский флаг. Электрик не осознавал, что совершает преступление, и заявил, что он сожалеет не только о выборе такой одежды, но и о чтении российских СМИ. По его собственным словам, он убрал футболку с буквой «Z» в шкаф сразу после того, как работодатель сделал ему замечание, и что он даже не представлял, что дело дойдет до суда.

Судья Карина Штайнхаузер обязала мужчину сделать пять взносов по 300 евро организации «Германия помогает», которая сейчас собирает деньги в том числе для пострадавших от войны в Украине.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.