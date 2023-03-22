«И неважно, что там думает “Единая Россия”». В Новосибирске пройдет референдум о возврате прямых выборов мэра 

В Новосибирске пройдет референдум о возврате прямых выборов мэра. О начале подготовки к плебисциту сообщил депутат местного заксобрания Антон Картавин, который внес соответствующее предложение на очередной сессии Совета депутатов.

«На 24 сессии Совета депутатов я объявил о подготовке к референдуму о возврате прямых выборов мэров в нашей области. Большинство от “Единой России”, как и ожидалось, этот вопрос не заинтересовал. Они выборы мэра продали уже давно», — написал Картавин.

По его словам, для назначения референдума потребуется собрать 21 710 подписей за 30 дней.

Ранее депутаты заксобрания уже приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска. Однако, если референдум состоится, а граждане на нем выскажутся за сохранение прямых выборов, принятый законопроект будет отменен.

«Любое решение граждан, принятое на официальном референдуме, подлежит немедленному прямому исполнению. И неважно, что там думает “Единая Россия”. Решать будут люди», — отметил депутат.

Публичные слушания по вопросу возвращения прямых выборов мэра города должны пройти 11 апреля. «За» это решение проголосовали 29 депутатов Горсовета, семеро воздержались, один выступил «против».

Источник: «Говорит Картавин», «Коалиция Новосибирск 2020»

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