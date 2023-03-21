Власти Индонезии разыскивают россиян и других иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, с помощью соцсетей

Иммиграционная служба Индонезии использует соцсети для выявления иностранцев, в том числе россиян, нарушающих миграционное законодательство. Об этом пишет местная пресса, ссылаясь на представителей ведомства.

По их словам, 20 марта, благодаря этой практике, были депортированы двое россиян. Они находились на Бали в качестве туристов и в нарушение закона оказывали платные услуги по обучению вождению мотоцикла.

«Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они также следят за туристами через соцсети. Нам ещё очень помогают граждане, которые активно сообщают о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев», — сообщил замглавы иммиграционной службы Индонезии Нгурах Рай Сугито.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в последнее время за нарушение правил пребывания с Бали были высланы по меньшей мере 47 иностранцев, среди которых 13 россиян. По данным издания, иностранцы приехали на остров, чтобы жить там постоянно, но при этом получали туристическую визу, которая не позволяет легально работать. Тем не менее мигранты часто устраивались на работу гидами, парикмахерами и даже водителями такси.

Источник: Tribun news, Bloomberg

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