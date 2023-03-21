В Петербурге скончался избитый охранниками ночного клуба и полицейскими участник войны в Украине

20 марта в Санкт-Петербурге в больнице Военно-медицинской академии скончался участник войны в Украине Алексей Лымарь. В больницу он попал после того, как его избили охранники ночного клуба в Гатчине, а затем полицейские. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на жену умершего.

По ее словам, 22 февраля Лымарь вместе с супругой решили зайти в клуб Story на Красной улице в Гатчине. Однако охранники заведения не пустили военного внутрь, вероятно, из-за внешнего вида.

Лымарь вступил в перепалку с охраной, которая вскоре переросла в драку. Охранники избили Лымаря, а его супруга позвала на помощь проезжавший неподалеку наряд Росгвардии. В свою очередь, росгвардейцы вызвали полицию.

Когда полицейские прибыли на место, драка уже закончилась. Один из силовиков зашел в клуб, а выйдя из него, заявил, что камер наблюдения в заведении нет, а значит подтвердить факт избиения нечем.

Тогда Лымарь вступил в перепалку уже с полицейскими. Ругаясь матом, он потребовал, чтобы силовики задержали избивших его охранников. В ответ силовики заковали его в наручники, уложили лицом на землю и применили к нему электрошокер. Затем Лымаря отвезли в отделение полиции, где выписали ему штраф на сумму в 500 рублей.

На следующий день Лымарь отправился в больницу, где его немедленно госпитализировали. Военному диагностировали множественные переломы лицевого скелета, перелом лобной кости, челюсти, контузию, ретроградную амнезию и разрыв пищевода. Мужчина также лишился нескольких зубов.

Позже у Лымаря случился инсульт, отказали почки и селезенка, а спустя две недели после госпитализации ветеран войны в Украине впал в кому, из которой уже не вышел.

Источник: 47news

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