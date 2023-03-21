Украинские дроны атаковали Джанкой в аннексированном Крыму. Российские власти сообщили о попадании в здание магазина, украинские — об уничтожении крылатых ракет «Калибр»

Вечером 20 марта Джанкой в аннексированном Крыму подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщили местные жители. В сети распространились видео, на которых слышны звуки работающих двигателей дронов и видны взрывы.

Позже факт атаки подтвердил глава городской администрации Джанкоя Игорь Ивин. Он сообщил о повреждении жилого дома на Южной улице и пожаре в здании магазина на Перекопской улице. Он также заявил, что в результате удара ранение получил 33-летний продавец магазина.

В свою очередь, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что украинские дроны были сбиты ПВО, а домовладение и магазин были повреждены упавшими обломками беспилотников.

Позже произошедшее прокомментировали в Главном управлении разведки украинского минобороны. Там заявили, что в результате удара были уничтожены несколько российских крылатых ракет «Калибр», которые перевозили по железной дороге.

Эти ракеты, отметили в ГУР, предназначены для пусков с кораблей Черноморского флота России. «Загадочный „хлопок“ продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации», — добавили в украинской разведке.

Источники: Крым 24, Сергей Аксенов, ГУР

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