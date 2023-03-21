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Учителя обществознания обвинили в «дискредитации» армии — после доноса его ученика

20:47 • 21.03.2023

На 49-летнего учителя обществознания из Курской области составили протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). На его антивоенные высказывания полиции пожаловался ученик десятого класса. Об этом сообщает региональное издание «46ТВ». 

В полиции пояснили, что 6 апреля 2022 года во время урока обществознания в 10 классе учитель «допустил отрицательные высказывания» о действиях российской армии в Украине. 

Школьник записал слова учителя на диктофон мобильного телефона. После этого его отец передал запись в полицию. Что именно говорил учитель, не уточняется.

Сейчас 49-летний мужчина уже не работает в школе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Его дело будет рассматриваться 30 марта. По статье о «дискредитации» армии бывшему преподавателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Источник: «46ТВ», Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

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