Против сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова возбудили уголовное дело по статье о «дискредитации» российской армии

В отношении сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале общества «Мемориал».

Сегодня утром силовики пришли с обысками сразу к нескольким сотрудникам правозащитного центра, включая Олега Орлова. Кроме того, следственные действия провели в квартирах зампредседателя центра Никиты Петрова, у члена правления Александры Поливановой и ее матери, председателя правления общества «Мемориал» Яна Рачинского, а также у историка Александра Гурьянова, сотрудников Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Также обыски прошли в помещениях «Мемориала».

В телеграм-канале общества уточнили, что следственные действия связаны с уголовным делом о реабилитации нацизма (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК). На обысках присутствовали сотрудники центра «Э».

Источник: Общество «Мемориал»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.