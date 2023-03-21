«На языке хантов это речка богов». В Салехарде по предложению патриарха Кирилла переименовали реку Шайтанку

В городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа реку Шайтанку переименовали в Преображенку. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2022 году на набережной Шайтанки построили новый православный собор Преображения Господня. После этого с предложением переименовать реку выступил глава РПЦ патриарх Кирилл. Ему якобы не понравилось, что православный собор будет стоять на берегу реки с неблагозвучным названием.

В сентябре 2022 года местные власти провели опрос, чтобы выбрать для реки новое название. Победил вариант «Преображенка».

При этом многие местные жители настаивали на том, что прежнее название имеет историческое значение, и выступали против переименования.

«Шайтанка — какое доброе, располагающее название. На ханты языке это речка богов. Это название неразрывно связано с Ангальским мысом, Мысом Богов, который когда-то был священнейшим местом для хантов и ненцев», — писал один из комментаторов новости о переименовании реки во «ВКонтакте».

Источник: Портал правовой информации

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