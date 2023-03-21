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На актера Дмитрия Назарова, уволенного из МХТ, завели административное дело о «дискредитации» армии

20:12 • 21.03.2023

Тверской районный суд зарегистрировал административное дело о «дискредитации» российской армии в отношении Назарова Д.Ю. — полного тезки актера Дмитрия Назарова. На это обратила внимание «Медиазона». В пресс-службе суда каналу «Осторожно, новости» подтвердили, что речь идет именно об актере. 

В начале январе стало известно, что Дмитрия Назарова и его супругу заслуженную артистку России Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Сам актер в интервью Екатерине Гордеевой позже рассказал, что руководитель театра Константин Хабенский попросил их уволиться, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 сотрудников театра. 

Сейчас актер и его супруга живут во Франции. В МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров работал с 2002 года, а Ольга Васильева — с 2005-го.

С начала войны в Украине Назаров публикует в своем ютуб-канале ролики, на которых исполняет антивоенные песни и стихотворения. 

Источники: «Медиазона», «Осторожно, новости»  

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