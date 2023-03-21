Мочились на новичков и заставляли коллег-женщин есть пирожные до тошноты: британская правительственная комиссия опубликовала доклад о ситуации в полицейских участках в Лондоне

Британская правительственная комиссия под руководством баронессы Луиз Кейси опубликовала доклад о ситуации в полицейских участках Лондона. Выяснилось, что местные правоохранители систематически издеваются над собственными коллегами. Выдержки из документа приводит «Русская служба Би-би-си».

Комиссия была создана вскоре после гибели жительницы Лондона Сары Эверард. В 2021 году ее похитил, изнасиловал и убил полицейский Уэйн Казинс. Его впоследствии приговорили к пожизненному лишению свободы.

В 350-страничном документе описываются многочисленные случаи издевательств в лондонских отделах полиции. Например, одному из правоохранителей — сикху по религиозным убеждениям — обрезали бороду, так как один из его коллег решил, что это будет смешно. Тюрбан еще одного сикха положили в коробку из-под обуви.

Над чернокожим полицейским-геем коллеги открыто насмехались. В целом каждый пятый правоохранитель, принадлежащий к ЛГБТК-сообществу, заявил, что сталкивался с гомофобией со стороны коллег.

Полицейскому-мусульманину однажды подбросили кусок свинины в ботинки. А новых сотрудников заставляли проходить унизительные «церемонии посвящения»: например, полицейские могли помочиться на новичков в душевых кабинах. Иногда новым сотрудникам, например, женщинам, предлагали есть чизкейки, пока их не начнет тошнить.

Также полицейские-женщины рассказали, что коллеги-мужчины бросали на их автомобили пакеты с мочой.

Авторы доклада отмечают, что такие практики существуют в полицейских отделениях Лондона десятилетиями.

По результатам проверки глава лондонской полиции Марк Роули извинился перед жителями города. «Читая этот доклад, испытываешь целую гамму эмоций, в которой к злости примешиваются разочарование и стыд», — сказал он.

Кроме прочего, в ходе расследования была выявлена еще одна проблема. Оказалось, что холодильники, где хранятся вещдоки, во многих отделениях переполнены. Прошлым летом, когда в одном из участков сломалась морозильная камера, пришлось уничтожить все улики, которые в ней хранились. Таким образом полицейские избавились от доказательств, на основании которых было возбуждено несколько уголовных дел об изнасилованиях. Большинство из них в итоге пришлось закрыть в связи с утерей улик.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

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