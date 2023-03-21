Колония во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, закупает продукты по завышенным ценам

Исправительная колония №6 в Мелехово Владимирской области, где находится политик Алексей Навальный, закупает продукты по завышенным ценам. Об этом рассказали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Расследование опубликовано в ютуб-канале Навальный LIVE.

Соратники оппозиционера выяснили, что руководство ИК-6 закупало белокочанную капусту по 27,5 рублей, хотя летом прошлого года она стоила в 4,5 раза дешевле. Всего на закупку капусты колония потратила более одного миллиона рублей.

Репчатый лук в Мелехово закупали в три раза дороже: по 29,5 рублей при рыночной цене в 13 рублей за килограмм. Общая сумма контракта составила более 440 тысяч рублей.

Сушеную картошку и рыбу путассу в колонии закупали по цене в два раза выше рыночной.

ФБК также выяснил, что чаще всего поставщиками продуктов для российских колоний выступают не местные предприниматели, а фирмы, специализирующиеся на поставках ФСИН по всей стране.

Например, компания «Трейдкапитал» поставляет лук и картошку не только во Владимирские колонии, но и в места лишения свободы в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и других областей. Владелица этой компании — Нарине Макян — параллельно работает в компании «Тандем» Татьяны Петросян. Эта компания тоже поставляет в колонии фрукты и овощи.

Рыбу в колонии во Владимире, а также в Самаре, Туле, Нижнем Новгороде и Тамбове поставляет фирма ООО «Мегафиш» Юрия Телепни.

Сушеный картофель места лишения свободы во Владимире, а также в Татарстане, на Сахалине, в Ульяновске и в Астрахани закупают у компании «Тав» Леонида Тюдюмова. Некоторым колониям продукты обходятся в разы дешевле, чем Владимирской ИК-6.

Источник: Навальный LIVE

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