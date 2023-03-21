Итальянский суд одобрил экстрадицию сына красноярского губернатора в США — где его судят за уклонение от санкций и отмывание денег. Там ему грозит 75 лет колонии

Суд в Милане одобрил экстрадицию в США Артема Усса — сына губернатора Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС. В Америке ему предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег, за что ему грозит до 75 лет лишения свободы. Окончательное решение об экстрадиции примет итальянский министр юстиции. Защита Усса в ближайшее время подаст апелляцию в кассационный суд.

Артема Усса задержали в аэропорту Милана 17 октября по запросу США. С тех пор он находится под домашним арестом.

В 2022 году американские власти предъявили пятерым россиянам обвинение в отмывании денег и уклонении от санкций США против России и Венесуэлы. Помимо Усса в списке фигурировали Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков.

По версии обвинения, все они через подставную компанию ввозили в Россию подсанкционные товары и технологии. По данным РБК, речь идет о ракетных системах, полупроводниках и процессорах, используемых в истребителях, а также радарах, спутниках и других военных комплексах.

В России на Артема Усса также заведено уголовное дело об отмывании денег. Усс-младший объявлен в стране в розыск, Россия требовала его экстрадиции. Сам Артем Усс просил итальянский суд экстрадировать его в Россию.

Отец Артема — губернатор Красноярского края Александр Усс — называл дело его сына носящим «политический окрас».

Источник: ТАСС, РБК

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