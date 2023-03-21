Через несколько дней после начала мобилизации из России на чартерном рейсе улетели 250 врачей. Перелет оплатил миллиардер из списка Forbes

27 сентября 2022 года из России улетел самолет с 250 медиками на борту. Рейс организовал «знаменитый доктор», а оплатил российский миллиардер из списка Forbes, инвестирующий в сферу цифровых технологий. Об этом сообщает расследовательский проект «Система», принадлежащий «Настоящему времени» и «Радио Свобода».

Один из пассажиров рейса — онколог Михаил Ласков — рассказал журналистам, что заплатил за эту поездку 40 тысяч рублей. Остальные расходы покрыл некий миллиардер. Журналисты отмечают, что им известны имена и спонсора перелета, и его организатора, однако они не раскрывают их по просьбе источников.

Чтобы вывезти медиков из страны, организаторы чартера придумали несуществующий врачебный конгресс в Ереване. Пассажирам борта раздали приглашения на это мероприятие, а также сувенирную продукцию — сумки, блокноты и ручки с логотипом несуществующего научного форума. Все это делалось, чтобы избежать возможных проблем с выездом.

За день до вылета «медицинского самолета» организаторы узнали, что Ереван отказался принимать дополнительные чартерные рейсы — из-за большой нагрузки. Тогда несуществующий конгресс «перенесли» из Армении в Казахстан. Пассажирам раздали новые приглашения, и 27 сентября борт вылетел в Астану.

«Медуза» со ссылкой на организатора чартера утверждает, что в самолете летели 62 врача, а остальные пассажиры были членами их семей.

Источники: «Сирена», «Медуза»

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