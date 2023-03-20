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Жителя Анадыря оштрафовали на 1,8 миллиона рублей — за фото Гитлера, опубликованное восемь лет назад

22:08 • 20.03.2023

Суд Чукотского автономного округа оштрафовал 41-летнего жителя Анадыря на 1,8 миллиона рублей по делу о реабилитации нацизма в интернете (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК). Об этом сообщает издание «Чукотка». 

Поводом для возбуждения дела стал пост мужчины во Вконтакте. В 2015 году он разместил в соцсети фотографию Адольфа Гитлера и подписал ее фразой, «содержащей в себе публичное оправдание идеологии нацизма», — отмечает «Чукотка». Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2022 года. Обвиняемый признал вину.

По данным «Медиазоны», фигуранта дела зовут Роман Новиков. Приговор ему огласили еще 6 марта. 

Источники: «Чукотка», «Медиазона»

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